The Suicide Squad byr på Nathan Fillion, Idris Elba, Margot Robbie og fler

Du ser på Annonser

Selv om den Oscar-vinnende Suicide Squad-filmen fra 2016 ble slaktet av mange skulle det ikke mer enn en regissørskifte over til James Gunn for at folk skulle bli interessert i en ny film med den gærne gjengen i fokus. Dagens trailer gjør nok ikke forventningene mindre.

For etter måneder med rykter bekrefter dagens trailer hvilke roller både de meget kjente og mindre kjente skuespillerne vil ha i filmen, og man kan trygt si at Gunn og kompani ikke vil følge helt i fotsporene til "fiaskoen". Blant annet ved vi nå at Idris Elba skal spille Bloodsport, Nathan Fillion blir T.D.K, Michael Rooker tar rollen som Savant, John Cena skal gjøre slik at ingen ser Peacemaker, Sean Gunn skal gi sin stemme til Weasel og Margot Robbie er som kjent tilbake som frøken Quinn. Se disse og resten av rollebesetningen i trailerene under.

Du ser på Annonser