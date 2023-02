The Super Mario Bros. Movie får siste trailer i Direct-sending

HQ

Nintendo hadde 2023s første Direct-sending denne måneden, så de færreste hadde noe som helst håp om en ny i nærmeste fremtid. Vel, vi får en ganske snart, men det er ikke grunn til å bli altfor spent.

Det japanske selskapet forteller nemlig at en ny Nintendo Direct kommer klokken 23 den 9. mars. Denne vil utelukkende gi oss den siste (enda godt når vi har sett såpass mye allerede) traileren for The Super Mario Bros. Movie. Nintendo presiserer faktisk at sendingen ikke vil inneholde noen form for spillannonseringer, så drømmen om et nytt Mario-spill sammen med filmen kan tydeligvis kastes ut vinduet.