The Super Mario Bros. Movie har fått to nye plakater

HQ

Det var først nylig at Nintendo og Illumination delte plakaten for den kommende The Super Mario Bros. Movie, men nå har ytterligere to plakater debutert.

Begge plakatene gir oss et nytt blikk på den kommende filmen, der den ene kretser rundt Mario som hopper gjennom en horde av Piranha Plants i Mushroom Kingdom, og den andre kretser rundt Luigi som plages av Shy-Guys nær Bowser's Castle . Unødvendig å si, de er ganske polariserende plakater.

Sjekk begge nedenfor og sørg for å se The Super Mario Bros. Movie på kino når den kommer 7. april 2023.