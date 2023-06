The Super Mario Bros. Movie slår ut Frozen

HQ

The Super Mario Bros. Movie har vært Illuminations største suksess så langt, og den fortsetter å slå rekorder og nå nye høyder. I forrige måned ble det kjent at filmen hadde spilt inn over 1 milliard dollar. Nå har den vippet Frost ned fra plassen som den nest største animasjonsfilmen noensinne.

De siste tallene viser at The Super Mario Bros. Movie har tjent inn 1,288 milliarder dollar, og har dermed passert Frozen, som tjente inn 1,284 milliarder dollar. Den ligger nå like bak Frozen 2, som tjente inn 1,45 milliarder dollar, noe som ikke virker som et umulig fjell å bestige.

At en videospillfilmatisering kan bli tidenes mest innbringende animasjonsfilm, er en utrolig imponerende bragd, men selv om Illumination ikke klarer å overgå Frost 2, er vi likevel garantert en oppfølger én eller annen gang etter disse tallene.

Takk, Nintendo Life.