The Super Mario Bros. Movie-teaser minnes TV-serien fra 1989

Selv om jeg har digget trailere og klipp Nintendo og Illumination har gitt oss fra The Super Mario Bros Movie må det gjentas at jeg frykter de har vist oss for mye allerede. Derfor er dagens teaser perfekt.

For denne nye The Super Mario Bros. Movie-teaseren viser ikke noe fra selve filmen - tror jeg - men i stedet treffer den meg rett i nostalgidelen av kroppen ved å gjenskape deler av 1989s The Super Mario Bros Super Show!-introen. Dette inkluderer åpenbart rappen, så vær så god.

Til slutt er det verdt å nevne at nettstedet www.smbplumbing.com faktisk eksisterer og er fylt med morsomme lydeffekter og referanser til andre deler av Super Mario Bros.-universet.