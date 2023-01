HQ

Nintendo og Illumination har definitivt vist mye av The Super Mario Bros Movie, og jeg vil til og med si for mye siden den allerede ser fantastisk ut. Likevel, her er mer for deg hvis du ikke har sett nok.

Dette nye klippet er en utvidet versjon av Donkey Kongs introduksjon vi fikk i trailer nummer to, og du kan trygt å si at Jack Blacks karakter ikke blir hyggeligere med vår kjære rørlegger når kampen deres fortsetter.