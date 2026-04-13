The Super Mario Galaxy Movie er i ferd med å bli 2026s mest innbringende film

HQ

De fleste kinogjengere i Europa og USA har kanskje ingen anelse om hva som for øyeblikket er den største filmen på verdensbasis, for til tross for at noen store navn har debutert, og andre nylige suksesser som Project Hail Mary, er det den kinesiske filmen Pegasus 3 som for øyeblikket er den største kassasuksessen. Filmen har tjent nesten alle inntektene sine på hjemmemarkedet, og derfor har den stort sett gått under radaren andre steder, litt på samme måte som Ne Zha 2 i fjor.

Grunnen til at vi tar opp dette, er at Pegasus 3 er i ferd med å bli fjernet fra tronen på kinotoppen. The Super Mario Galaxy Movie Pegasus 3, etter nok en bemerkelsesverdig helg, ligger rett bak den kinesiske filmen, bare 12 millioner dollar bak den nåværende tronfølgeren på 640 millioner dollar, ifølge Box Office Mojo.

Jepp, The Super Mario Galaxy Movie har allerede håvet inn rundt halvparten av det totale billettsalget til The Super Mario Bros. Movie allerede, ettersom den har passert 628 millioner dollar på kinoer over hele verden. Dette viser at filmen allerede har enorme ben, og det viktigste er at filmen ikke engang har åpnet i noen regioner, inkludert Japan, som den vil gjøre det om et par uker.

Hvorvidt filmen kan nå sin forgjenger er uklart, da det vil kreve fortsatt gode ben, men en ting ser ut til å være klart, å tjene minst 1 milliard dollar er slett ikke ute av ligningen.

Har du sett The Super Mario Galaxy Movie ennå?