The Super Mario Galaxy Movie har sterk åpningshelg og spilte inn over 370 millioner dollar

Da anmeldelsesembargoen ble opphevet for The Super Mario Galaxy Movie, ble det raskt tegnet et bilde av at denne animerte oppfølgeren var på vei til å bli en katastrofe. Anmeldere fra hele verden så ut til å mislike prosjektet, og noen leverte bitende og nådeløse inntrykk, noe vi ikke helt reflekterte i vår anmeldelse, som bemerket at filmen hadde sine problemer og var skuffende, men ikke en skamplett på kinoen slik noen anmeldere fikk den til å virke. Alt dette er viktig, for nå har vi sett hvordan disse inntrykkene har slått ut i billettsalget.

Etter en lang påskehelg er tallene klare, og de viser at The Super Mario Galaxy Movie så langt har vært en hit blant fansen. Rundt om i verden har den animerte oppfølgeren spilt inn hele 372,6 millioner dollar, ifølge Box Office Mojo, noe som gjør filmen til årets tredje største film allerede, og dermed har den overgått animerte konkurrenter som Hoppers og Goat.

Den har en lang vei å gå for å konkurrere med The Super Mario Bros. Movie, som genererte hele 1,360 milliarder dollar på kino, men animasjonsfilmer har vist seg å ha gode ben, så vi kommer tilbake til denne samtalen etter den kommende helgen.