The Surge 2: The Kraken bringer oss til småbyen i neste uke

Deck13 var tidlig ute med å snakke om fremtidsplanene de hadde for The Surge 2, så vi visste allerede at en rekke utvidelser er på vei. Nå vet vi mer om den første historieutvidelsen.

Som kjent heter utvidelsen The Kraken, og det viser seg at den teknisk sett faktisk tar oss til havs når den lanseres 16. januar (to dager før om du har Season Pass). Tiden har kommet for å forlate Jericho City, for turen går nå til et hangarskip som er tilholdssted for en sjarmerende liten by inspirert av 60- og 70-tallet. Mens store deler av befolkningen har mistet livet her også vil det ikke være mangel på liv siden skipet vil være fylt med nye fiender og bosser. Da kommer det godt med at vi også får noen nye våpen og rustninger som kommer godt med mens vi lærer mer om hvordan alt gikk galt såpass langt utenfor storbyen. Du kan få noen glimt av hva som venter i teasertraileren under.