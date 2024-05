The Talos Principle 2 hinter til en utvidelse

HQ

The Talos Principle 2 ble utgitt i november i fjor, men ser vi på spillets sosiale medier kan det virke som om DLC eller en full utvidelse avslørt relativt snart.

I en video lagt ut på spillets Twitter / X-side ser vi bildeteksten "den gamle verden blekner, og den nye verdenen er født. Nå kommer miraklenes tidsalder." Videoen varer bare i noen få sekunder, og viser en gresskledd, labyrintlignende bygning.

Det opprinnelige Talos Principle fikk DLC i Road to Gehenna, som ble utgitt rundt et år etter det første spillet. Dette betyr at utvidelsen kanskje ikke er klar ennå, men en avsløring kan komme snart for å få folk hyped for når den slippes.