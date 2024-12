The Talos Principle, et spill om roboter som tar over verden, brukte en bot i spilltestingen

HQ

The Talos Principle og oppfølgeren finner sted i en verden der menneskeheten for lengst har forsvunnet. Puslespillene inneholder mye futuristisk teknologi, og viser en verden som fremdeles ser vakker ut uten mennesker til å ta vare på den.

Selv under utviklingen eksperimenterte skaperne hos Croteam med ideer om hva roboter kunne gjøre. Da vi snakket med designeren Davor Hunski på BIG Conference 2024, snakket vi litt om hvordan boten kunne være nyttig i testingen av gåtene.

Hunski presiserer at boten ikke ga poeng på gåtene, da det var opp til menneskelige testere, men at den kunne plukke ut ødelagt kode. "Boten var der for å sørge for at alle gåtene fungerer mot slutten av spillet," sier han. "Fordi du kan endre noe i koden som du ikke vet at vil ødelegge noe. Et eller annet puslespillelement. Puslespill 76."

"Men boten kan spille det i hurtigspoling i en time. Og du ville fått en melding med en gang. Ok, noe gikk i stykker i det puslespillet. Og vi ville hoppe inn," fortsatte han. "Det er veldig, veldig vanskelig for mennesker å bruke så mye tid. Ingen har viljen til å gjøre det... Men roboter klager ikke."

Se hele samtalen vår om The Talos Principle og oppfølgeren nedenfor :