The Telltale Batman: Shadows Edition avduket og lansert

For noen uker siden bestemte det australske sensurorganet seg for å sette sin dom over noe kalt The Telltale Batman Shadows Edition. Siden de sjelden bruker å gjøre slikt for spesialutgaver av spillet begynte mange å lure på hva dette kunne være. Vi fikk allerede svar i forrige uke siden utgiverne i Athlon Games offentliggjorde en pressemelding før planlagt, men etter litt forvirring har vi fått klarhet.

Selskapet har slått seg sammen med det nye Telltale Games for å forbedre de to første sesongene av Batman-serien. Nærmere bestemt har The Telltale Batman: Shadows Edition en såkalt Shadow Mode hvor du kan nyte spillet i en mer Noir-aktig stil. Samlingen er tilgjengelig på Steam og Xbox One nå, mens PS4- og Nintendo Switch-eiere, samt Epic Games Store-tilhengere, må vente "litt til".

Vi som allerede eier de to sesongene kan også kjøpe det nye grafikkfiltere separat om ønskelig, selv om jeg synes 38 kroner for et grafisk filter bare høres sånn helt greit ut. Du kan se hva det gjør i traileren under.