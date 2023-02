The Terminal List har blitt fornyet for en andre sesong

Det ser ut til at The Terminal List har gjort det bra i øynene til Prime Video-lederne ettersom hovedrolleinnehaver Chris Pratt nå har kunngjort at showet har blitt fornyet for en andre sesong, og at en spin off også har fått grønt lys.

Som avslørt i en tweet, sier Pratt at den andre sesongen vil se etter å tilpasse True Believer-historien, og at den vil inneholde mer "militær autentisitet og en hjertebankende action".

Når det gjelder spin off-en vil denne dreie seg om Taylor Kitschs Ben Edwards, og vil utforske hvordan karakteren gjorde overgangen fra Navy Seal til CIA-offiser.

Ingen utgivelsesvinduer har blitt festet til noen av prosjektene, men med tanke på at dette bare er kunngjøringen må vi nok vente en liten stund på mer informasjon.