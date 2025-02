The Thing og Human Torch blir med på Marvel Rivals den 21. februar

HQ

Vi er nesten halvveis gjennom den første sesongen av Marvel Rivals, og ettersom heltenes skytespill fortsatt er populært, gleder mange spillere seg til å se hva som skjer når vi går inn i andre halvdel av sesong 1.

Som beskrevet i et nytt innlegg fra Netease, begynner andre halvdel av Marvel Rivals Sesong 1 den 21. februar. Det er da vi får tilgang til resten av Fantastic Four i The Thing og Human Torch.

I samme innlegg fikk vi også noen flere detaljer om hvordan rangerte tilbakestillinger vil fungere hver sesong. Til mange spilleres fortvilelse ble det avslørt at rangeringen din vil tilbakestilles to ganger per sesong, en gang i hver halvdel. Selv om dette ikke akkurat ville sette deg tilbake til utgangspunktet, ville det ha betydd at du bare har noen uker på å jobbe deg opp igjen og nyte din høye rangering før alt kommer ned igjen.

Etter tilbakeslaget bestemte Netease seg imidlertid for at de ikke lenger ville tilbakestille rangeringer i andre halvdel av en sesong, og i stedet vil du beholde rangeringen din gjennom sesongen, og tjene belønninger når du har spilt 10 konkurransekamper.