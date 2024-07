The Thursday Murder Club utvider rollelisten med flere stjerner

Netflix har tidligere annonsert at de samarbeider med Richard Osman om å filmatisere hans populære bok The Thursday Murder Club med Chris Columbus som regissør. Da det ble bekreftet, ble det også avslørt at en rekke store skuespillere og stjerner hadde sluttet seg til prosjektet, inkludert Helen Mirren, Pierce Brosnan, Sir Ben Kingsley, David Tennant, Jonathan Pryce og flere. Det viser seg at Netflix ønsket mer stjernekraft å legge til dette.

Streamingtjenesten har bekreftet at en rekke andre ansikter og navn blir med i filmatiseringen, inkludert Richard E. Grant fra Saltburn, Tom Ellis fra Lucifer, Paul Freeman fra Raiders of the Lost Ark, Geoff Bell fra Kingsman, Sarah Niles fra Ted Lasso og Ingrid Oliver fra Last Christmas.

Det er foreløpig ikke sagt noe om når The Thursday Murder Club vil debutere på Netflix, men forhåpentligvis vil disse nye rollebesetningene bety at produksjonen ikke er langt unna å starte.