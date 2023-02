The Traitors kommer tilbake for en andre sesong

På slutten av 2022 har BBC vært snakk om byen i Storbritannia, takket være den nye sosiale fradragsserien som ble sendt og fanget oppmerksomheten til landet. Kjent som The Traitors, satte serien en haug med deltakere i et spill med vett og svik, alt i forsøket på å vinne en heftig premiepott, og løgnene og villskapen landet det umiddelbart en plass i hjertene til fansen.

Vel, den massive oppmerksomheten og seertallene som serien genererte, har allerede sett BBC gi grønt lys for en andre sesong, noe som ble kunngjort av programleder Claudia Winkleman i en dedikert video.

For å legge til kunngjøringen ble det også avslørt at BBC for tiden kjører applikasjoner for folk som er interessert i å bli med og konkurrere i showet. Hvis dette virker som noe du vil ta en sprekk på, kan du gå over her for å finne ut mer.

Det er ikke nevnt når The Traitors vil være tilbake på TV per nå, men forhåpentligvis vil det ikke være for lenge da vi er glade for flere løgner og kaos.