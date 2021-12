The Unbearable Weight of Massive Talent virker jo bra i trailer

HQ

Da jeg først hørte at Nicolas Cage skulle lage en film om en slags overdrevet utgave av seg selv gikk det nærmest inn ett øre og ut det andre siden jeg vel ikke har vært overbegeistret for han siden storhetstiden med The Rock og Face/Off (selv om han også var grei i Kick-Ass og Spider-Man: Into the Spider-verse). Etter kveldens trailer har jeg endret mening.

Denne første traileren fra The Unbearable Weight of Massive Talent får det jo til å virke som om Cage, Pedro Pascal, Neil Patrick Harris og kompani vet hva folk både tenker om karen og forventer av denne filmen, så flere av situasjonene er akkurat så absurde og lekne som jeg kan like om humøret er på topp.

Hva tror du?

