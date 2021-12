The Astronauts serverer et okkult mordmysterium med en historie det lukter muffins av. Jostein har satt karakter...

The Vanishing of Ethan Carter er gratis på PC den 19 desember 2021 klokken 19:20 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu En ny dag betyr at et nytt spill tilbys gratis på Epic Games Store, og klokken 17 i dag ble Remnant: From the Ashes altså erstattet av The Vanishing of Ethan Carter....