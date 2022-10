The Walking Dead, A Plague Tale, Scorn og mer bekreftet for Game Pass

HQ

Det har ikke engang gått en time siden jeg nevnte at Microsoft straks ville avsløre hvilke spill som blir en del av Game Pass fremover, så straks var ingen underdrivelse.

For nå vet vi at Chivalry 2 blir det eneste spillet som kommer til tjenesten i dag, men at det venter flere godbiter de neste ukene. Se bare på denne listen over spill som blir en del av Game Pass fremover:

Flere gode og lovende spill der, så det er litt synd at vi "mister" noen perler den 15. oktober: