The Walking Dead: Daryl Dixon avsluttes med sesong 4

HQ

Under helgens San Diego Comic-Con ble det bekreftet at The Walking Dead: Daryl Dixon har blitt fornyet for en fjerde og siste sesong. Innspillingen av den åtte episoder lange finalen begynner i juli, med innspillingssteder spredt over Madrid, Bilbao, Galicia, Andalusia, Segovia og Toledo.

"Daryl Dixon har vært en utrolig reise", sier hovedrolleinnehaver Norman Reedus. "Dette er ikke bare en avslutning - det er en feiring av det vi har delt sammen."

Melissa McBride (Carol) delte også sin glede over å fortsette innspillingen i Europa: "Det er fortsatt så mye historie igjen å fortelle."

Sesong 3 har premiere 7. september via strømming, og følger Daryl og Carols emosjonelle reise hjem - en vei som på ekte Walking Dead-vis er fylt med farer og ukjent terreng.

Nye skuespillere i sesong fire inkluderer Eduardo Noriega, Óscar Jaenada og Alexandra Masangkay.

Ser du på The Walking Dead: Daryl Dixon?