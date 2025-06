The Walking Dead: Daryl Dixon vender tilbake i september

HQ

Vi vet nå den faste ankomstdatoen for den tredje sesongen av The Walking Dead: Daryl Dixon. Serien som er sentrert rundt Norman Reedus' berømte karakter kommer tilbake til TV-skjermene i september, for en ny serie episoder som vil se Daryl og Carol i utgangspunktet lykkelige og nyter livet alt før alt faller fra hverandre og zombier begynner å forårsake kaos.

Når det gjelder hva vi faktisk kan forvente oss av denne serien, har alt blitt filmet i Spania, så vi kan forvente oss et eventyr som spenner over hele Europa. Daryl og Carol vil forsøke å finne en måte å komme seg hjem på, noe som selvsagt ikke er lett i en postapokalyptisk verden som er overkjørt av levende døde, noe som gjør at planene deres går i vasken nesten hver gang de snur seg.

Sjekk ut den siste traileren for serien nedenfor, i forkant av at den snart kommer tilbake i begynnelsen av september. Og ikke glem å se mer av Reedus senere denne uken, når han er å se på Death Stranding 2: On the Beach som den ikoniske Sam Porter Bridges.