The Walking Dead: Saints & Sinners får oppfølger

Allerede før lansering virket det som om Skybound og Skydance hadde noe spesielt i ermet da de avduket The Walking Dead: Saints & Sinners, og gledelig nok viste det seg at dette stemte. Spillet blir av mange betraktet som et av de beste for virtual reality, så dagens annonsering er verd å merke seg.

De to selskapene avslører nemlig at en oppfølger kalt The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution er på vei. Vi får ikke vite særlig mye enda, men utviklerne sier i alle fall at historien vil bygge videre på hva som skjedde i originalen. Nærmere informasjon om platformer, gameplayforbedringer og lignende vil avsløres senere i år.