The Walking Dead: Survivors passerer 7,2 millioner nedlastninger

The Walking Dead: Survivors ble lansert på mobil den 12. april, og i løpet av den tiden har spillet blitt en ganske stor suksess da utgiver og utvikler Elex nå rapporterer i en pressemelding at det har passert 7,2 millioner nedlastninger.

Dette flerspiller overlevelsesspillet ser spillere bygge deres egen by og utforske landskap fyllt med Walkers for å utvide leirene sine, og det inkluderer over 80 karakterer fra tegnerserien og den populære TV-serien for å hjelpe spillerne med oppgaven.

Elex brukte også muligheten til å avsløre at de har planer om å utvide spillet enda mer de kommende månedene og årene, inkludert at de vil bringe flere ikoniske karakterer, menneskelige klaner som truer byen din og Walker-horder som du må ta deg av.

Hvis du vil sjekke ut spillet selv kan du gjøre det via iOS og Android-enheter nå, og det er gratis.