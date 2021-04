The Walking Dead: Survivors slippes den 12. april

Elex meddeler at The Walking Dead: Survivors, et mobilt strategispill som utspiller seg i det populære zombieuniverset, kommer til å lanseres den 12. april til både Android- og iOS-enheter. Det ser ut til å få en god start, ettersom det allerede har nådd 1,5 millioner forhåndsregistreringer fra spente fans.

Selv om det utvikles utelukkende for mobiler ser Survivors ut til å bli et skikkelig kjærlighetsbrev til serien. Spillet inneholder mer enn 80 karakterer fra serien og disse inkluderer fanfavoritter som Rick, Glen og Herschel. Det finnes også mange ikoniske steder du får besøke, og du er selvfølgelig i konflikt med fiender som Negan og Saviors.

I spillet skal du bygge byer og hærer for å øke sjansene dine til å overleve angripende zombiehorder. Strategi kreves når du bestemmer hvilke bygninger du skal satse på og hvilke spesifikke karakterer du trenger i kamp.

Surf over hit for å forhåndsmelde din interesse.