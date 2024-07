HQ

Enten du liker skrekkfilmer med en overnaturlig kant, en okkult vri, det uforklarlige som lurer like utenfor scenekanten eller ikke, er premisset for The Watched, regi- og manusdebuten til M. Night Shyamalans datter, Ishana, ganske solid, om enn bare fra en visuell, kunstig avgrenset vinkel.

Fem fremmede mennesker står i en betongbygning i en mørk, dunkel skog og presenterer seg for en gigantisk glassvegg som er som et speil for dem. De kan bare se seg selv og hverandre, men de vet at glasset er helt gjennomsiktig fra utsiden. Og på den andre siden er det gjester, dødelige, ondskapsfulle, gåtefulle gjester, som forventer at disse menneskene skal presentere seg, ja, til og med utgi seg for å være dem.

Dette er kjerneideen i The Watched, og i de svært, svært få øyeblikkene som faktisk fungerer i Ishana Shyamalans mildt skremmende film (av helt feil grunner), er det dette scenariet som griper oppmerksomheten din og nekter å slippe taket.

Men selv om dette scenariet tar opp en god del av traileren, er det en forsvinnende liten del av filmen som for raskt, for uklart og for ineffektivt forsøker å utvide sin egen mytologi om "hvem", "hva" og "hvorfor", og som tapper premisset for iboende mystikk like raskt som du kan si "The Happening".

Monsteret under sengen avsløres med brask og bram, spillereglene forklares om og om igjen, og leveres av mildt sagt ujevne prestasjoner, til og med fra Dakota Fanning, som alltid er en kraft å regne med. Men hun er oppe mot uoverstigelige odds når kjedelig eksposisjonstung dialog, flate scener og mangel på kjemi mellom de få som utgjør hovedrolleinnehaverne banker på døren - hardt og nådeløst.

Ingenting i The Watched fungerer egentlig, fra musikk til scenografi (bortsett fra, igjen, noen ganske fine innledende etableringsbilder som leker med kontraster og farger på en oppfinnsom måte), fra skuespillere til tempo. The Watched er både for lang og for kort, den både overeksponerer og undereksponerer, og den er i hvert fall ikke skummel - ikke på noe tidspunkt.

Jeg er overbevist om at M. Night Shyamalan har laget mer enn én god film, men Ishana får en ganske dårlig start her. Det er vanskelig å anbefale den.