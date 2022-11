The Watcher og Monster får flere sesonger

HQ

Ting går sannelig bra for Ryan Murphy. Begge seriene hans, The Watcher og Monster: The Jeffrey Dahmer Story har vært seersuksesser og ifølge Variety har begge fått grønt lys for nye sesonger. Når det gjelder hvordan sistnevnte serie skal kunne få en fortsettelse, handler det rett og slett om å bytte ut monsteret med et annet. Det er jo noen å velge mellom som passer til epitetet, for å si det sånn, og i kommentarfeltet har folk allerede begynt å spekulere og legge igjen "ønskelister", der navn som Dennis Rader, John Wayne Gacy og Ted Bundy er gjengangere.

Når det gjelder The Watcher, trakk den ikke fullt så stort publikum som Monster, som toppet listene tre uker på rad, men den kom likevel inn på listene og mange er spente på å se hvordan historien om de mystiske brevene vil utfolde seg. Nå er begge seriene godkjent for flere sesonger. Monster for både sesong 2 og 3 og The Watcher for sesong 2.

Hva synes du om Ryan Murphys serier?