The White Lotus allerede fornyet for sesong 4 av HBO

HQ

The White Lotus har allerede blitt fornyet av HBO for en fjerde sesong. Mike Whites dramakomedie ble en umiddelbar suksess da den først hadde premiere, og viser noen ultrarike mennesker som får sin ultimate ferie forvandlet til et mareritt takket være dødsfallet til en eller noen få personer, avhengig av sesong.

Sesong 3 av The White Lotus er ikke engang ute ennå, og vil treffe skjermene våre i midten av neste måned. Med tanke på at serien har vunnet 15 Emmy-priser så langt, er det ingen overraskelse at serien blir fornyet hos HBO.

Variety rapporterer at det ikke er noen faste planer om hvor denne fjerde sesongen vil finne sted, men ideer har blitt lansert. Det er sannsynlig at vi får se nok et varmt, muligens eksotisk sted, med masse nydelig natur for å distrahere oss fra de forferdelige menneskene foran oss.