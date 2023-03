The White Lotus er på vei til Thailand for sesong 3

I løpet av de to siste sesongene har The White Lotus tatt oss med til et par virkelig imponerende steder rundt om i verden. Opprinnelig startet med Hawaii og deretter fulgte opp med Italia i fjor, med alle øyne på sesong 3 av showet, har Variety nå rapportert hvor det vil bli satt.

Det har blitt rapportert at showet vil være på vei til Sørøst-Asia neste, med hotellet satt til å være basert i Thailand. Selv om det nøyaktige filmstedet ikke er avslørt, ettersom de to siste sesongene ble skutt på Four Seasons alpinanlegg, virker det sannsynlig at sesong 3 også vil filme på et av hotellkjedens fire feriesteder i landet også.

Når det gjelder når sesong 3 av The White Lotus is planla å komme, siden den ennå ikke har startet produksjonen, er det ikke noe ord om dette akkurat, men forhåpentligvis vil det ikke vare for lenge ettersom showet virkelig har sementert seg som et av HBOs beste nylige tilbud.