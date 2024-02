The White Lotus har startet innspillingen av tredje sesong

HQ

Gode nyheter for fans av The White Lotus. Den tredje sesongen av den anerkjente dramaserien har begynt å filme, og skuespillerne og mannskapet er alle på plass i Thailand for å starte arbeidet og produksjonen av denne tredje utgaven. Dette har HBO bekreftet i et innlegg på X, der TV-giganten skriver :

"Uforglemmelige opplevelser er i emning på #TheWhiteLotus. Vi gleder oss til å ønske nye gjester velkommen til feriestedet vårt i Thailand."

Den kommende sesongen har premiere i 2025 (forhåpentligvis tidlig i 2025), og vil ha en rollebesetning som for det meste består av nye stjerner, selv om minst ett ansikt vil gjøre comeback, nemlig Natasha Rothwells Belinda fra sesong 1. Blant de nye stjernene på rollelisten finner vi Jason Isaacs, Parker Posey, Leslie Bibb, Michelle Monaghan, Dom Hetrakul, Carrie Coons, Walton Goggins, Aimee Lou Wood og til og med den koreanske K-pop-sensasjonen Lisa fra Blackpink.

Gleder du deg til å returnere til White Lotus neste år?