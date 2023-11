The White Lotus Sesong 3 kommer i 2025

Mike Whites kritikerroste dramaserie The White Lotus har stått stille den siste tiden. På grunn av de pågående streikene og lite informasjon fra HBO om når serien kommer tilbake, har vi lurt på når vi neste gang blir tatt med til et fantastisk feriested for å bli viklet inn i en drapssak.

HQ

Som en del av HBOs pressekonferanse i går (takk, Variety) ble det nå heldigvis avslørt at The White Lotus etter planen kommer tilbake med en tredje sesong en gang i 2025. I tillegg får vi vite at forløperen til It, kjent som Welcome to Derry, også skal debutere i 2025, etter å ha blitt utsatt fra slutten av 2024.

Det sies at den tredje sesongen vil finne sted i Thailand, og at Natasha Rothwell vil gjenta rollen sin fra sesong 1 som en del av den. Når det gjelder Welcome to Derry, er informasjonen om serien langt mer sparsom, og alt vi vet er at Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Madeleine Stowe og Stephen Rider skal spille hovedrollene.

Gleder du deg til mer av The White Lotus?