The Winds of Winter har en helt annen slutt enn Game of Thrones

Etter åtte år som ekstremt populær TV ble Game of Thrones avsluttet på en måte som skuffet mange, så det er ikke rart at forfatteren George R.R. Martin var raskt ute med å si at de kommende bøkene mest sannsynlig vil endre noen ting. Nå er det tid for å ta litt hardere i.

I den nyeste bloggen sin skriver Martin at The Winds of Winter, den neste boken i A Song of Ice and Fire-serien, akkurat nå gjør både mange og store endringer i forhold til TV-serien. Dette skyldes ikke bare at bøkene har langt flere karakterer vi får se og høre om, men også at selve hovedhistorien vil utfolde seg helt annerledes. Dermed kan vi forvente at noen av de som overlevde i TV-serien dør i bøkene, mens noen av de som døde får leve.

Han er selvsagt fullstendig klar over at dette vil skape ytterligere debatt om det er bøkene eller TV-serien som er best, noe han synes er greit siden det tross alt er vårt valg og våre penger. Det eneste han synes er trist er at noen tydeligvis allerede er innstilt på å hate boken allerede på grunn av den lange ventetiden, men han håper at de fleste forstår at den ekstra tiden vil lede til et bedre resultat.

