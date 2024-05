The Witcher 3 får REDkit mod-verktøy den 21. mai

HQ

Til tross for at spillet snart er ti år gammelt lanseres det fortsatt nye og spennende funksjoner på The Witcher 3: Wild Hunt. Senere denne måneden får vi tilgang til REDkit, et nytt moddingsverktøy som hjelper skaperne med å gjøre spillet mer fleksibelt og oppfinnsomt.

Mods har eksistert i årevis på The Witcher 3: Wild Hunt Nexus, men dette gjør det enklere for dem som ikke har erfaring med modding og utvikling å komme i gang. Forhåpentligvis vil det også gjøre hele moddingsprosessen litt smidigere.

Hvis du er konsollspiller, lanseres dette verktøyet dessverre bare for PC-brukere, men det vil være gratis for de som ønsker å bruke det når det lanseres den 21. mai.