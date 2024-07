The Witcher 3 lar deg endelig tilpasse karakteren din

HQ

Det er snart 10 år siden du først satte foten på Continent i The Witcher 3: Wild Hunt, og du er kanskje litt lei av å trekke på deg de samme, svette lærstøvlene som Geralt bruker. Kanskje du vil ha et annet utseende som går utover en skjeggtrim, eller kanskje du vil ha et helt nytt kampsystem.

Denne nye modulen fra nikich340 kan gjøre alt dette og mer til. Skaperen har laget Custom Player Characters mod for The Witcher 3 i to og et halvt år, slik at spillerne kan bli sin egen karakter i spillet ved å mikse og matche NPC-kroppselementer.

Du kan spille som en Witcher, en Witcheress (kvinnelig Witcher) eller en Sorceress, hvor sistnevnte tilbyr et helt nytt magibasert kampsystem. Hvis du har hatt lyst til å ta rollen som en annen karakter (selv om de fleste NPC-er fortsatt vil kalle deg Geralt), er tiden inne nå.