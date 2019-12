The Witcher 3 og Pillars of Eternity slippes på Xbox Game Pass torsdag

I november kunne Microsoft kunngjøre at blant annet The Witcher 3: Wild Hunt snart ville bli en del av Xbox Games Pass. Nå vet vi akkurat når både dette og en del andre spill blir klare for nedlastning.

Som annonsert i forrige har Untitled Goose Game både blitt lansert på PS4 og Xbox One i dag, hvor spillere på sistnevnte kan laste ned spillet "gratis" som en del av Xbox Game Pass. Deretter braser en meget imponerende trio seg inn på tjenesten den 19. desember, for med både The Witcher 3: Wild Hunt, Pillars of Eternity og Life is Strange 2 Episode 5 er det liten tvil om at vi får mange timer med god underholdning.