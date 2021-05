The Witcher 3 og Sonic slippes på PlayStation Now

Du ser på Annonser

Man merket virkelig at Sony var klare for å satse mer på PlayStation Now i 2019 da selskapet gjorde tjenesten mye billigere og begynte å legge til flere populære spill. Nå er det tid for flere gode tilskudd.

Ryktene om at det er The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, Slay the Spire, Sonic Mania, Sonic Forces, Team Sonic Racing, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown og Car Mechanic Simulator som blir en den av PlayStation Now-samlingen den 1. juni, altså i morgen. The Witcher 3 vil fjernes igjen den 6. september, mens Slay the Spire forlater tjenesten den 6. desember.