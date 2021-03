The Witcher 3 slippes på PS5 og Xbox Series i høst

Du ser på Annonser

Hele seks måneder har gått siden CD Projekt Red annonserte at The Witcher 3: Wild Hunt skal komme til PlayStation 5 og Xbox Series en gang i 2021, så med tanke på hvor mange ting selskapet har sett seg nødt til å utsette siden den gang er det ikke rart om mange av dere fryktet at dette måtte vente lenger enn planlagt også. Heldigvis er ikke det tilfellet enda i alle fall.

For i den nyeste strategioppdateringen fra det polske selskapet får vi vite at planen fortsatt er å bringe The Witcher 3 til PS5 og Xbox Series en gang i andre halvdel av 2021. Med tanke på at de bruker deler av videoen på å også snakke om åpenhet og ærlighet er det lov å håpe at dette faktisk blir tilfellet og at vi ikke må vente til 2022 på en penere Geralt.