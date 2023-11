The Witcher 3: Wild Hunt får en offisiell mod-editor i 2024

HQ

Mens Bethesda har vært en ganske tydelig støttespiller for moddingsamfunnet, og spesielt har lagt til måter som gjør det mulig for folk å ta med kreasjonene sine og dele dem i hovedtitlene, har CD Projekt Red ofte gått en annen vei.

Nå har den polske spillutvikleren imidlertid avslørt at de vil benytte seg av moddingmiljøet for å fortsette å forlenge livssyklusen til The Witcher 3: Wild Hunt. Vi får vite at vi neste år, på en ikke nærmere angitt dato, kan se frem til en offisiell mod-editor i spillet, noe som betyr at du vil kunne laste ned oppdrag og innhold laget av miljøet for å fortsette å utforske verden som Geralt of Rivia.

CD Projekt bekrefter at vi vil høre mer om modeditoren i løpet av neste år.