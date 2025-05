HQ

Nylig feiret The Witcher 3: Wild Hunt sitt tiårsjubileum. Ti år siden vi dro ut på leting etter Yennefer sammen med Vesemir. Ti år siden vi kjempet mot Villjakten for å holde Ciri trygg. I løpet av den tiden har mange bestemt seg for å gripe til sverd av sølv og stål, noe de siste økonomiske tallene fra utvikleren CD Projekt Red viser.

I dokumentet bekrefter CD Projekt Red at The Witcher 3: Wild Hunt har solgt mer enn 60 millioner eksemplarer i løpet av de ti årene det har vært tilgjengelig. Det er et enormt imponerende tall, og viser hvor høyt elsket spillet er av spillmiljøet.

I det samme dokumentet avslørte CDPR også at utvidelsen til Cyberpunk 2077 - Phantom Liberty - nå har solgt mer enn 10 millioner enheter siden lanseringen. Igjen fortsetter CD Projekt Red å vise hvor populært det er. Med mer Witcher og Cyberpunk på vei, må vi også se om noen av de kommende oppfølgerne kan matche salget av The Witcher 3.