The Witcher 3: Wild Hunt har solgt omtrent 28 millioner eksemplarer

I forrige sommer kunne CD Projekt fortelle at det hadde blitt solgt litt over 20 millioner eksemplarer av The Witcher 3: Wild Hunt, og med tanke på at det hadde gått over fire år siden spillet ble lansert trodde vel de færreste at tallet ville bli nevneverdig større. Det var i alle fall frem til Netflix slapp sin The Witcher-serie. Plutselig kunne selskapet skryte av over fem ganger så høye salgstall som samme periode året før, noe som virkelig ga resultater.

Den nyeste regnskapsrapporten til CD Projekts investorer avslører nemlig at det nå har blitt solgt omtrent 28 millioner eksemplarer av The Witcher 3: Wild Hunt. En ekstrem vekst på PC i fjor skal ha mye av æren for dette siden den utgaven av spillet solgte mer enn alle de andre til sammen.

Var du en av dem eller kjenner du noen som først kjøpte The Witcher 3 i fjor?