The Witcher 3: Wild Hunt Moddere gjenoppliver Gwent med ny onlineoppdatering

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Det finnes få minispill i hele spillverdenen som er bedre enn Gwent. I en kampanje i The Witcher 3: Wild Hunt kunne du lett legge til et dusin timer eller så til spilletiden din ved å jakte på Gwent-kort og deretter bruke dem i det enkle, men vanedannende kortspillet i stein-saks-papir-stil. Selv om det frittstående spillet fra CD Projekt Red kanskje ble forlatt for mange år siden, har nå en ny form for online Gwent kommet tilbake takket være modderne bak Witcher Online.

Som Wccftech har oppdaget, kan Witcher Online -spillere i modens tredje store oppdatering nå fordype seg i Gwent sammen med vennene sine, akkurat som i basisspillet. Modet vil holde oversikt over hvilke kort, kortstokker og helter du har, slik at det føles akkurat som enkeltspilleropplevelsen, bare med en motstander som er like smart som deg.

Det originale Gwent-spillet var kjempegøy, men hadde ganske mange utnyttbare feil. Å spamme spionkort i Nilfgaard- eller Northern Realms-kortstokkene var alvorlig OP, og en enkelt bruk av et frostværskort kunne i praksis eliminere hvilken som helst Monsters-kortstokk. Likevel blir det interessant å se om det utvikler seg noen nye metaer gjennom Gwent online, og vi er hovedsakelig bare glade for å se det tilbake.