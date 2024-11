The Witcher 3: Wild Hunt ser enda bedre ut nå takket være en HD Reworked-mod

HQ

Selv om The Witcher 3: Wild Hunt ikke har grafikk som kan måle seg med de aller nyeste spillene, ser CD Projekt Red -tittelen fortsatt fantastisk ut, noe som er en bragd å være stolt av med tanke på at den ble lansert for nesten ti år siden. Men nå, takket være en hendig mod, kan du få den enda flottere Next-Gen -versjonen av spillet til å se enda mer fantastisk ut.

Modet er kjent som HD Reworked Nextgen Edition, og det ser ut til å målrette mot en rekke visuelle elementer, inkludert teksturer, materialer, modeller og mer, samtidig som de forblir trofaste mot den opprinnelige versjonen og atmosfæren i det anerkjente prosjektet.

Faktisk har mod-skaperen Halk Hogan PL produsert en sammenligningsvideo som viser spillet før og etter installasjon av modet, og de visuelle endringene er veldig tydelige. Du kan se den videoen selv nedenfor og til og med laste den ned gjennom Nexus Mods her.