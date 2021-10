The Witcher 3: Wild Hunt til PS5 og Xbox Series aldersmerket av PEGI

HQ

I fjor avslørte CD Projekt Red at de skulle slippe en ny versjon av sitt mesterverk The Witcher 3: Wild Hunt til PlayStation 5 og Xbox Series. Ettersom de fortsatt har en del arbeid å gjøre med Cyberpunk 2077, har mange antatt at det oppdaterte Witcher-eventyret kan bli forsinket.

Heldigvis ser ikke det ut til å være tilfellet. PEGI har nemlig nylig aldersmerket spillet, hvilket er et sikkert tegn på at en annonsering ikke er så langt unna.

Når den nye utgaven endelig kommer vil du kunne oppgradere gratis dersom du eier spillet fra før av.

Takk, GamingBolt