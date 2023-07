The Witcher 3: Wild Hunts Next-Gen-innhold er nå tilgjengelig på Nintendo Switch.

HQ

CD Projekt Red har kunngjort at de endelig har brakt Next-Gen Update -innholdet for The Witcher 3: Wild Hunt til Nintendo Switch-versjonen av spillet. Dette betyr ikke at Switch nå vil kjøre med samme oppløsning og bildefrekvens som PS5- og Xbox Series-utgavene av tittelen, men det betyr at du nå kan bruke de Netflix-serieinspirerte antrekkene og de andre innholdstilleggene i versjonen.

Alt dette kommer som en del av Patch 4.04, som også adresserer en rekke bugs og problemer på alle plattformer, inkludert gresset som ser rart ut og de merkelige tåkeproblemene som har blitt lagt merke til.

For Switch vil denne utgaven nå også støtte kryssutvikling med andre utgaver av spillet, noe som betyr at du nå sømløst kan bytte mellom PC-, Xbox-, PlayStation- og Switch-utgavene takket være skylagrede data.

Hvis du vil se alle rettelsene som er gjort i denne oppdateringen, kan du sjekke ut de fullstendige notatene her.