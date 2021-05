The Witcher 3: Wild Hunt-sjefen slutter etter anklager

Du ser på Annonser

Mens selskaper som Ubisoft har slitt med mye negativ omtale som følge av dårlig arbeidsmiljø, trakassering og mer det siste året har CD Projekt Red i hovedsak vært i rampelyset på grunn av slu markedsføring og "mindre polerte" konsollutgaver av Cyberpunk 2077. Frem til nå...

Bloombergs Jason Schreier har nemlig fått fingrene i en email som sendes rundt i CD Projekt hvor Konrad Tomaszkiewicz, "Game Director" på The Witcher 3: Wild Hunt, sier han forlater selskapet etter å ha blitt etterforsket for mobbing på arbeidsplassen. Interessant nok fant ikke etterforskningen som ble gjort nok bevis for dette, men Tomaszkiewicz velger uansett å gå siden han forstår at noen synes det er ubehagelig å jobbe med han. I farvel-emailen skriver han blant annet:

"Jeg skal fortsette å jobbe med meg selv. Å endre oppførsel er en lang og vanskelig prosess, men jeg skal ikke gi opp og håper å forandre meg."

Dette betyr i samme slengen at det neste The Witcher-spillet nok må finne seg en ny leder, for Tomaszkiewicz var også en nøkkelperson i utviklingen av Cyberpunk 2077.