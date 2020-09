The Witcher 3-skapere lager sci-fiskrekk med The Invincible

Man kan trygt si at Polen virkelig har gjort seg bemerket på spillkartet de siste årene med spill som The Witcher 3: Wild Hunt, Dead Island, Dying Light og mer, så det er verd å merke seg når flere utviklere av disse spillene går sammen for å lage noe helt nytt.

Starward Industries, som består av erfarne utviklere av både de overnevnte spillene og som har rukket å hjelpe til med Cyberpunk 2077, kan nemlig avsløre at de jobber med et nytt førstepersons thriller-spill kalt The Invincible basert på Stanisław Lems novelle med samme navn. Dette betyr at vi bringes til en atompunk-verden litt i samme stil som Cyberpunk 2077, men sammenligningene stopper ikke der. Utviklerne lover oss at oppholdet på den mystiske planet Regis III som en forsker vil endre seg avhengi av hva du gjør. I motsetning til CD Projekt Red sitt kommende spill hinter Starward Industries til at ting selvsagt ikke er som man trodde på planeten, for vi vil raskt oppdage at å overleve den første kræsjlanding ikke nødvendigvis betyr et langt og godt liv.

Du kan lese litt mer om hva vi har i vente på The Invincible sin Steamside og sjekke ut de første bildene under mens du venter på lanseringen en gang mot slutten av 2021 om alt går som planlagt.