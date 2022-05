The Witcher 4 befinner seg allerede i pre-produksjonsfasen

HQ

Nylig avslørte CD Projekt Red endelig The Witcher 4 formelt, men slo i den forbindelse fast at de akkurat hadde begynt på en såkalt "research"-fase, hvor de undersøkte den nye Unreal Engine 5-grafikkmotoren nærmere for å finne ut av hvordan de best kan sette i gang pre-produksjonen.

Men denne fasen har gått mye raskere enn først antatt, så nå befinner spillet seg faktisk allerede i pre-produksjon. Det har CD Projekt Red avslørt overfor deres investorer i en ny presentasjon, hvor de sier at Unreal Engine 5 er årsaken til at fasen gikk raskere enn fryktet.

Dessuten slår de fast at det er over 100 ansatta som nå jobber på The Witcher 4, men flertallet jobber fortsatt på den første utvidelsen til Cyberpunk 2077.