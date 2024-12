The Witcher 4 bekrefter at Ciri har hovedrollen i første trailer

HQ

Etter mange hint og klare indikasjoner forventet mange å se The Witcher 4 på nattens The Game Awards, og heldigvis skuffet ikke CD Projekt Red.

I denne første skikkelige filmatiske traileren bekreftes det at Ciri har hovedrollen denne gangen, og det virker som om hun har lært seg noen nye ting siden sist. Ikke at det gjør henne mer populær blant enkelte folk enn Geralt, som vi også hører litt fra helt mot slutten av traileren.

Nå får vi bare smøre oss med tålmodighet, for det er jo bare et par måneder siden The Witcher 4 gikk inn i full produksjon, så vi får nok spillet aller tidligst i 2026.