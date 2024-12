The Witcher 4 bryter ikke med noen av Witcher 3s avslutninger

HQ

Det finnes spill som har så mange forskjellige avslutninger at oppfølgere må velge noen som "kanon" og droppe andre. Men det ser ut til at CD Projekt RED har funnet en måte å behandle alle The Witcher 3: Wild Hunt-sluttene likt på.

I et intervju med IGN bekrefter Franchise & Lore Designer Cian Maher at alle avslutninger i The Witcher 3 blir behandlet som kanon i The Witcher 4, selv den der Ciri tilsynelatende dør :

"Den eneste komplikasjonen er sannsynligvis ideen om at det er en slutt der Ciri kan dø i The Witcher 3. Det er hint i den slutten som fremhever det faktum at hun sannsynligvis ikke dør. The Witcher 4 kommer ikke til å bryte noen kanon eller til og med krenke noen kanon"

Vi vet selvfølgelig ikke nøyaktig hvordan spillet fortsetter fra det tredje spillet, men vi vet at Ciri er hovedpersonen og at Geralt fortsatt er der.