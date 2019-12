The Witcher 4 er nå nærmest en selvfølge

The Witcher 3: Wild Hunt har og fortsetter å selge ekstremt bra, noe som ikke akkurat er spesielt overraskende med tanke på de meget gode anmeldelsene og meningene fra spillere verden over. Derfor var det litt rart da CD Projekt Red sa de ikke hadde noen planer om flere spill i det fascinerende universet for to år siden. Heldigvis har tonen endret seg litt siden den gang, for utviklerne har sagt de holder døren åpen etter Cyberpunk 2077. Nå har denne døren blitt sparket rett opp.

CD Projekt Red kan nemlig avsløre at de har inngått en ny avtale med The Witcher-forfatteren Andrzej Sapkowski om forlengelse av rettighetene til å lage spill, grafiske noveller, brettspill og merchandise av det populære universet som i disse dager opplever enda mer oppmerksomhet takket være Netflix-serien. Dermed kan du nå være helt sikker på at vi får et nytt The Witcher-spill en gang i fremtiden.

Denne gangen høres det også ut som om Sapkowski lærte leksen sin da han ikke ba om å få en del av inntektene fra de første spillene i den originale kontrakten, så forhåpentligvis vil han både snakke mer positivt om kommende spill og ikke skape bråk med å saksøke de talentfulle utviklerne.