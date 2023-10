The Witcher 4-skaperne ønsker ikke å gjenta Cyberpunk 2077s feilgrep

HQ

Selv om vi alle vet at Cyberpunk 2077 er fikset nå kunne konsollspillere lenge ikke nyte spillet på grunn av dårlig ytelse og mange feil. Nå som Phantom Liberty er ute og en stor del av CD Projekt Red allerede jobber med The Witcher 4 AKA Polaris ønsker utvikleren å unngå å gjøre de samme feilene igjen.

"Det handler om å sørge for at vi har kontroll på visse ting fra starten av", sier teknisk direktør Colin Walder når han snakker om hvordan studioet kan forbedre fremtidige spill. "Vi må for eksempel sørge for at konsollene fungerer fra starten av."

Walder sier videre til Inven Global: "I vårt neste prosjekt, Polaris, kjører vi demoer og interne gjennomganger på konsollen helt fra begynnelsen. Dette er et skritt vi først tok senere i utviklingen av Cyberpunk."

Alt dette høres ut som positive skritt fremover. The Witcher 4 eller Polaris kommer ikke til å lande med det første, men det er godt å vite at det tas grep for å sikre at det ikke blir en ny katastrofal lansering.